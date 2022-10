Sondaj eJobs: 45% dintre angajati incearca, in acest moment, sa-si schimbe jobul. 2 din 10 angajati spun ca au intrat in burnout

Aproape jumatate dintre participantii la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania marturisesc ca, in acest moment, se afla in cautare activa a unui loc de munca, motiv pentru care aplica in mod constant si merg la interviuri. Tot nemultumiti de locul lor de munca sunt alti 22,6%, insa acestia nu se simt, deocamdata, suficient de motivati pentru a cauta altceva, in timp ce 2,2% deja au gasit alt job si sunt in preaviz de plecare. Doar 3 din 10 respondenti se declara multumiti de statutul ... citeste toata stirea