Sondaj eJobs: 46% dintre angajati lucreaza in acest moment exclusiv de la birou

2022 a fost anul in care angajatii au reinceput sa se intoarca la munca de la birou, dupa doi ani in care stilul de munca remote a fost mai degraba regula decat exceptia, iar 2023 pare ca va continua aceasta tendinta.Potrivit datelor celui mai recent sondaj realizat de eJobs Romania, in acest moment, 46,1% dintre angajati lucreaza exclusiv de la sediul companiei. Doar 18,4% mai lucreaza integral de acasa, iar restul isi impart programul intre casa si birou, astfel: 18,8% au un program hibrid ... citeste toata stirea