Sondaj eJobs: Companiile, mai pregatite decat oricand sa transparentizeze piata salariilor

33% din totalul joburilor disponibile in acest moment pe eJobs.ro au salariul afisat, procentul fiind mai mult decat dublu fata de perioada similara a anului trecut. Astfel, peste 8.000 de pozitii pentru care companiile cauta candidati au fie salariul fix mentionat in anuntul de angajare, fie un interval salarial. "Iesirea salariilor din zona subiectelor tabu si intrarea lor intr-o zona de transparenta marcheaza o schimbare majora pe piata muncii, dupa foarte multi ani in care au stat sub ... citeste toata stirea