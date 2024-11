Sondaj eJobs: Mai putin de un sfert dintre angajatori sunt cu adevarat multumiti de felul in care lucreaza angajatii din Gen Z

Din cele aproape 9,7 milioane de aplicari inregistrate de la inceputul anului si pana acum, 2,8 milioane au venit din partea candidatilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 24 de ani, aceasta fiind a doua cea mai activa categorie de varsta in ceea ce priveste aplicarile. Si din punctul de vedere al joburilor postate in piata exista o deschidere importanta pentru acest segment de candidati, in conditiile in care mai mult de 50% din joburile postate de la inceputul anului se adreseaza candidatilor ... citește toată știrea