Sprijin de 15 milioane de lei pentru cultivatorii de cartofi

In Sedinta Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum", in anul 2022.Astfel, se stabileste o schema de ajutor de minimis pentru sustinerea productiei de cartof, in baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri carora li se aplica sprijinul prevazut prin prezenta hotarare sunt:producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de ... citeste toata stirea