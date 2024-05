Sprijin financiar pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin si avicol in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca ieri, 23 mai 2024, Centrele Judetene au efectuat plata aferenta ajutorului de stat acordat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin si avicol in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, iar in urmatoarele 2 zile beneficiarii vor avea banii in conturi.Suma platita este de 322.571.806,13 lei, fiind acordata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si ... citește toată știrea