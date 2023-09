Alaturi de dobanda de politica monetara, care se situeaza de la inceputul anului la 7%/an, si se asteapta ca ea sa fie mentinuta la acest nivel si in prima jumatate din 2023, cursul euro/leu este cea mai importanta ancora antiinflationista utilizata de BNR.Media euro a crescut miercuri la un maxim de 4,9711 lei, dar a scazut lunea aceasta la 4,9677 lei, in conditiile cresterii ofertei comerciale de valuta, in perioada in care companiile achita taxele si impozitele la bugetul de stat. ... citeste toata stirea