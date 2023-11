Piata valutar-monetara se afla joi in asteptare, atentia fiind indreptata catre modul in care se va transa pe plan local legea pensiilor si efectele pe care le are conflictul din Orientul Mijlociu asupra preturilor la petrol, factor exogen care poate inflama inflatia din Romania.In comunicatul de presa care a urmat sedintei de politica monetara a BNR, care s-a desfasurat miercuri, se arata ca "rata anuala a inflatiei este asteptata sa se mareasca in debutul anului viitor - sub impactul ... citeste toata stirea