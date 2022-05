Stabilitatea leului tempereaza cresterea inflatiei

Leul a avut o evolutie stabila fata de euro. Volatilitatea fata de celelalte valute importante a fost influentata de factori externi, in principal de nivelul aversiunii fata de risc, iar indicii ROBOR au depasit pragul de 6%.Cresterea cursului euro a fost minima de la 4,9469 la 4,9477 lei, iar la finalul perioadei acesta a fost stabilit la 4,9472 lei, tranzactiile realizandu-se in culoarul 4,946 - 4,949 lei, dupa ce in cursul diminetii de luni, inainte de deschiderea pietei locale, cotatia ... citeste toata stirea