Start pentru IMM Invest si AgroIMM Invest - Editia 2022!

Editia 2022 a Programului IMM Invest poate demara in acest moment ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr.206/14.02.2022 prin care Guvernul Romaniei a aprobat continuarea programului IMM INVEST ROMANIA si a subprogramului AGRO IMM INVEST, cu alocarea plafoanelor de garantare pentru anul 2022 pe fiecare program.FNGCIMM, in calitate de organism de implementare al acestor programe, in stransa colaborare cu Ministerul Finantelor si cu partenerii bancari, asigura ... citeste toata stirea