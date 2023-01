Statul s-a grabit sa se imprumute la inceput de an

Principalul eveniment al inceputul de an se va desfasura marti, cand va avea loc sedinta de politica monetara a BNR. Banca centrala este obligata sa gaseasca cele mai bune formule pentru a gasi echilibrul intre inflatie, dobanzi si cursul de schimb.Analistii anticipeaza o majorare a dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, de la 6,75 la 7%, in conditiile in care inflatia din decembrie s-ar fi mentinut peste 16,5%.Dupa ce a incheiat 2022 la 4,9474 lei, prima sedinta a acestei ... citeste toata stirea