Studiu: 26% dintre angajati si candidati primesc cel putin o oferta noua de job in fiecare luna, iar 39% de cateva ori pe an. 23% nu au fost niciodata abordati de recrutori fara sa aplice

65% dintre participantii romani la studiul anual realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network, The Stepstone Group si eJobs.ro, partenerul The Network pe piata din Romania, au declarat ca sunt contactati de cateva ori pe an de angajatori pentru a fi chemati la interviuri de angajare. Dintre acestia, 16% primesc astfel de propuneri lunar, iar 10% saptamanal. 12% spun ca li se intampla o data la cativa ani sa primeasca o oferta de angajare. 23% nu au fost sunati niciodata fara sa fi ... citește toată știrea