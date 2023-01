Studiu: 39% dintre angajati si candidati primesc cel putin o oferta noua de job in fiecare luna, iar 74% sunt abordati de recrutori de cateva ori pe an

2022 a fost cel mai bun an pe piata muncii pentru candidati si angajati, atat din perspectiva numarului mare de joburi disponibile in piata, cat si a eforturilor pe care angajatorii le-au facut pentru a-i atrage si a-i retine - cresterea salariilor, diversificarea pachetelor de beneficii extrasalariale ori flexibilitatea legata de programul de munca hibrid. In aceste conditii, potrivit celui mai recent studiu realizat la nivel global de The Network, entitate care are afiliate platforme de ... citeste toata stirea