Studiu: 8 din 10 candidati romani si-ar schimba jobul pentru venituri mai mari si oportunitati mai bune de dezvoltare

Piata muncii plaseaza candidatii in centru si atragerea de talente ramane o provocare pentru companii si in 2023. In acest sens, studiul "Future of recruitment" efectuat de Boston Consulting Group, unul dintre cei mai mari consultanti de business din lume, si The Network, sustinut in Romania de BestJobs, partener The Network de 12 ani, contureaza profilul candidatului roman in raport cu alte nationalitati si evidentiaza increderea acestuia in gasirea de noi oportunitati profesionale, raportate ... citeste toata stirea