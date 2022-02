Subventionarea pretului motorinei utilizate in agricultura continua si in anul 2022

In Sedinta Guvernului din data de 2 februarie 2022 a fost aprobata Hotararea pentru completarea HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.Potrivit acestui act normativ, subventia unitara la motorina in anul 2022 va fi de 1,630 lei/litru.Suma alocata pentru plati in anul 2022 este de 309 milioane lei, asigurand astfel achitarea ajutorului de stat determinat la plata si neachitat in anul 2021 de catre ... citeste toata stirea