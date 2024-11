Taifunul Donald da fiori economiei europene

Dupa un inceput de an situat la limita intrarii in recesiune, si o crestere de doar 0,2% in trimestrul al treilea, perspectivele economiei germane raman negative, afectand-o inclusiv pe cea a Romaniei.Declansarea unui razboi comercial intre Statele Unite si Europa, dupa obtinerea de catre Donald Trump a unui nou mandat la Casa Alba, va afecta in principal exporturile auto germane, au facut ca indicele asteptarilor economice, masurat de institutul ZEW, sa scada in noiembrie la 7,4 puncte de la ... citește toată știrea