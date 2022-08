Termen prelungit pentru inscrierea in Programul de sustinere a productiei de struguri de masa pentru anul 2022

In Sedinta Guvernului din 18 august 2022 a fost adoptata modificarea Hotararii nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de sustinere a productiei de struguri de masa pentru anul 2022.Reamintim ca initial HG 798/2022 a fost adopta in Sedinta Guvernului din 16 iunie 2022 prin care a fost stabilita o schema de ajutor de minimis in suma de 15.000.000 lei, echivalentul a maximum 3.000.000 euro, ce se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2022.Masura vizeaza ... citeste toata stirea