Titlurile de stat Tezaur vor continua si in luna cadourilor cu dobanzi de pana la 7,60%

Romanii pot investi, incepand de luni, 9 decembrie, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani, cu dobanzi anuale de 6,45%, 7,20% si, respectiv, 7,60%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.Cum economisestiTitlurile de stat pot fi cumparate:- Intre 9 decembrie 2024 - 9 ianuarie 2025 online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV pentru titluri lansate prin intermediul unitatilor Trezoreriei Statului. ... citește toată știrea