Un nou succes PSDNL. Suntem cei mai buni la inflatie

Chiar daca rata anuala a inflatiei a coborat in iunie la 4,94%, de la 5,12% in mai, in timp ce rata calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) a fost calculata la 5,3%, leul s-a depreciat marginal fata de euro.Reamintim ca la prezentarea din mai a ultimului Raport asupra inflatiei, banca centrala a ridicat prognoza de inflatie pentru finalul anului de la 4,7 la 4,9%, anticipand o valoare de 3,5% la sfarsitul lui 2025.Majoritatea analistilor care au raspuns la ... citește toată știrea