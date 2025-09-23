Editeaza

Uncia de aur se apropie de 3.800 dolari

Sursa: Arena
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 15:58
14 citiri
Cotatiile unciei de aur cresc mai repede decat se anticipa. Marti, metalul galben a depasit pragul de 3.790 dolari/uncie, cresterea din ultimele 30 de zile fiind de circa 11%. In piata locala, pretul gramului de aur a urcat de la maximul istoric de 516,2887 lei, atins luni, la 522,9390 lei.

O analiza a bancii americane Goldman Sachs anticipeaza atingerea pragului de 5.000 dolari/uncie, in cazul in care reducerii expunerilor pe titluri de stat americane, ca o reactie la posibilitatea ca Rezerva ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Leul are cea mai slaba performanta din regiune
Comparativ cu inceputul acestui an, leul are cea mai slaba performanta dintre celelalte valute de la ...
Depreciere modesta a leului
Mentinerea unei cereri comerciale mai ridicate de valuta a avut ca efect deprecierea leului fata de ...
Uncia de aur se apropie de 3.800 dolari
Cotatiile unciei de aur cresc mai repede decat se anticipa. Marti, metalul galben a depasit pragul ...
ActualitateBusinessSportLife Show