Uncia de aur se apropie de maximul de 2.954,60 dolari

Temerile referitoare la posibilitatea intrarii in recesiune a Statelor Unite, in urma razboiului comercial de catre administratia Trump, obliga Rezerva Federala americana la o echilibristica dificila, intre evolutia inflatiei si cea a economiei.Luna trecuta, inflatia de baza din SUA a crescut cu 3,1 %, sub asteptarile unei cresteri de 3,2% iar piata anticipeaza doua, cel mult trei reduceri ale dobanzii de referinta de catre Fed.Aceste perspective au majorat cererea de aur, investitorii ... citește toată știrea