Vesti proaste de la Banca Mondiala

Economia romaneasca va inregistra un avans de 2,1% in acest an, fata de un nivel de 3,8% previzionat in iunie 2024, conform celui mai recent raport privind 'Perspectivele Economice Globale' (Global Economic Prospects), publicat joi de Banca Mondiala.De asemenea, in 2026 cresterea PIB-ului Romaniei ar urma sa fie de 2,6%, fata de un nivel de 3,8% prognozat in iunie de ... citește toată știrea