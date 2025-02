Vineri 28 februarie 2025 - termen limita pentru depunere a declaratiei informative SAF-T (D406)

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi informeaza contribuabilii interesati ca, vineri 28 februarie 2025 este termenul de depunerea a D406 - declaratia informativa SAF-T .Mentionam ca Declaratia informativa D406 se transmite in format electronic.Obligativitatea depunerii acestei declaratii o au urmatoarele categorii de contribuabili:- Contribuabilii incadrati in categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au facut parte din aceasta categorie si in anul ... citește toată știrea