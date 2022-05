Ziua si recordul pentru dolar si dobanzi

Aprecierea monedei americane are ca efect cresterea preturilor la importurile de materii prime, inclusiv a titeiului, implicit a benzinei si motorinei. Aceasta evolutie provoaca majorarea inflatiei, motiv pentru banci de a creste nivelul indicilor ROBOR, care au atins noi maxime ale ultimilor noua ani.Comisia Nationala de Prognoza a estimat in prognoza sa de primavara, care include si efectele razboiului din Ucraina, o inflatie medie anuala de 10,1% in 2022, fata de 9,9% in prognoza de iarna. ... citeste toata stirea