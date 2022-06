13 ani de la Intronizarea Preasfintitului Parinte Vincentiu in Eparhia Baraganului

Praznicul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel este si sarbatoarea Eparhiei, caci in ajunul acestei zile, in urma cu 13 ani, Preasfintitul Parinte Vincentiu era instalat de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, ca Episcop al Sloboziei si Calarasilor. Astfel, in ziua de 29 iunie 2018 clerul si dreptmaritorii crestini din Eparhia noastra sarbatoresc intronizarea Preasfintitului Parinte Vincentiu ca Episcop al Sloboziei si Calarasilor.Evenimentul, la care au participat ... citeste toata stirea