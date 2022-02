15 februarie, Ziua Nationala a Lecturii

Incepand din acest an, Romania are o Zi nationala a lecturii! Intr-o tara in care sub 10% dintre cetateni cumpara o carte pe an, rolul scolii devine esential in a cultiva o activitate aparent desueta, lectura, ca preocupare menita sa ne salveze dintr-un univers superficial, un univers in care dam click fara a decide. Lectura construieste legaturi profunde si statornice in mintile tuturor, fie copii sau adulti, sustine prin intermediul unui comunicat de presa ministrul Educatiei, Sorin Campeanu ... citeste toata stirea