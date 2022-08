Ansamblul Folcloric "Baraganul" participa la Festivalul International de Folclor "Festival Days in Montenegro"

Cunoscutul ansamblu folcloric din Calarasi "Baraganul" al Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, condus de coregraful, Lucian Teodorescu, va reprezenta Romania, prin participarea la festivalul international "Festival Days in Montenegro".Ansamblul folcloric "Baraganul", al Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, a fost invitat sa participe la Festivalului international de folclor "Festival Days Montenegro", festival care va avea loc in perioada 19- 23 august 2022, in ... citeste toata stirea