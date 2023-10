Guvernul a aprobat, joi, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2023 privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat.Bugetul pentru acest program este de 195 milioane lei in anul 2023.Suportul alimentar poate consta in: masa calda, preparata in regim propriu (pentru unitatile de invatamant care detin o cantina proprie cu avize de ... citeste toata stirea