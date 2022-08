Catalina Tudorache, mentiune la "Festivalul Tineretii" - Amara 2022

Cea de-a 54-a editie a "Festivalul Tineretii" Amara 2022 a avut loc in perioada 13-14 august 2022. In urma preselectiei care a avut loc in data de 17 iunie 2022 s-au calificat pentru faza finala 12 concurenti.A fost o competitie stransa a tinerilor cu varste intre 16 si 25 ani, concurenti ce au urcat pe scena de la Amara acompaniati live de orchestra condusa de compozitorul lonel Tudor.Catalina Tudorache, membra a Grupului "Flores Campi" al Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi ... citeste toata stirea