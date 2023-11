Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean Calarasi, organizeaza in perioada 25 - 26 noiembrie 2023 editia a XIII-a a Festivalului de muzica folk Chitara Dunarii - Calarasi.Vor fi doua seri de neuitat pentru iubitorii de muzica folk dupa cum urmeaza:Sambata, 25 noiembrie:Trupa OCRU - hipsterii folkului romanesc, in cel mai bun sens posibil, in termeni de prospetime, originalitate si racordare a acestui curent cultural la realitatile ... citeste toata stirea