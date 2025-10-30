Editeaza

CJCC | Invitatie la film: Bone Lake (2D)

Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean Calarasi, va invita la film. Puteti viziona: Bone Lake (2D)

31.10 - 02.11.2025, ora: 20.00

04 - 06.11.2025, ora: 20.00

Luni filmul nu va rula!

Bone Lake (2D)

Regia: Mercedes Bryce Morgan

Cu: Maddie Hasson, Alex Roe, Marco Pigossi, Andra Nechita

Gen film: Horror, Mister, Thriller

Durata: 94 minute.

Rating: AP12

Premiera in Romania: 30.10.

