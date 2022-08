CJCC | Invitatie la film: Dupa ce am gasit fericirea - 2D

Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean Calarasi, va invita la film. Puteti viziona Dupa ce am gasit fericirea - 2D, dupa cum urmeaza:02 - 04.09.2022, orele 17.00 si 20.00;06 - 08.09.2022, ora 18.00Luni, filmul nu va fi proiectatDupa ce am gasit fericirea - 2DRegia: Castille LandonCu: Louise Lombard, Hero Fiennes Tiffin, Josephine LangfordGen film: Drama, Romantic, DragostePremiera in Romania: 26.08.2022Relatia dintre Tessa ... citeste toata stirea