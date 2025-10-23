Editeaza

CJCC | Invitatie la film: Dupa vanatoare (2D)

Sursa: Arena
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 11:41
Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean Calarasi, va invita la film. Puteti viziona: Dupa vanatoare (2D)
.

24 - 30.10.2025, ora 20:00

Luni filmul un va rula!

Dupa vanatoare (2D)

Regia: Luca Guadagnino

Cu: Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Julia Roberts

Gen film: Crima, Drama,

