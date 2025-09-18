Editeaza

CJCC | Invitatie la film: Him - 2D

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 08:59
Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean Calarasi, va invita la film. Puteti viziona: Him - 2D
, dupa cum urmeaza:

19 - 25.09.2025, ora: 20.00

Luni filmul nu va rula!

Him - 2D

Regia: Justin Tipping

Cu: Julia Fox, Marlon Wayans, Tyriq Withers

