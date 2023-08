Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean Calarasi, va invita la film. Puteti viziona: Meg 2: Confruntare in adancuri - 3D, dupa cum urmeaza:04 - 10.08.2023, orele: 17.00 si 20.00;Luni filmul nu va rulaMeg 2: Confruntare in adancuri - 3DRegia: Ben WheatleyCu: Jason Statham, Sienna Guillory, Cliff Curtis, Skyler Samuels, Jing WuGen film: Actiune, Aventuri, Horror, Thriller, SFDurata: 116 minutePremiera in Romania: 04.08. ... citeste toata stirea