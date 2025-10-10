Editeaza

CJCC | Invitatie la film: Roofman: Hotul de pe acoperis (2D)

Sursa: Arena
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 10:07
8 citiri
Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean Calarasi, va invita la film. Puteti viziona: Roofman: Hotul de pe acoperis (2D)
, dupa cum urmeaza:

10 - 16.10.2025, ora: 20:00

Luni filmul un va rula!

Roofman: Hotul de pe acoperis (2D)

Regia: Derek Cianfrance

Cu: Channing Tatum, Juno ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
MF | Investitii sigure si avantajoase: Noua editie TEZAUR aduce dobanzi neimpozabile de pana la 7,85%
Ministerul Finantelor lanseaza astazi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea editie a Programului de ...
Euro ar putea creste la 5,15 lei in 2026
Cu cateva zile inainte ca agentia Standard & Poor's sa prezinte ratingurile si perspectivele pentru ...
Euro stagneaza aproape de 5,09 lei
De la sfarsitul lunii trecute au aparut semne de revenire a presiunii asupra cursului monedei ...
ActualitateBusinessSportLife Show