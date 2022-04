CJCC | Invitatie la film: Sonic the Hedgehog (2D)

Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean Calarasi, va invita la film. Puteti viziona Sonic the Hedgehog - 2D (varianta dublata), dupa cum urmeaza:Vineri, 8 aprilie, ora 12.30Sambata, 9 aprilie si duminica, 10 aprilie, orele 10.00 si 12.30Sonic the Hedgehog - 2D (varianta dublata)Regia: Jeff FowlerCu: Ben Schwartz, Idris Elba, Jim Carrey, James MarsdenGen film: Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, SFClasificare: AGPremiera in ... citeste toata stirea