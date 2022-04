CJCC | Invitatie la teatru: "BARZA DOMNULUI MINISTRU" - luni, 16 mai, ora 20.00

Sala Barbu Stirbei va gazdui luni, 16 mai, de la ora 20.00, spectacolul de teatru "BARZA DOMNULUI MINISTRU" avand o distributie de exceptie - Adriana TRANDAFIR, Mihai CIUCA, Laura COSOI Doina TEODORU si Gabriel FATU.Adaptare dupa Andre Roussin, piesa scrisa in anul 1951 inlantuie o suita de situatii pline de haz, in care qui-pro-quo-urile se succed rapid, iar personajele dau replici scanteietoare intr-o comedie exploziva.In BARZA DOMNULUI MINISTRU intram in familia Jaquet, care urmeaza a fi ... citeste toata stirea