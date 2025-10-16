Editeaza

CJCC | "O poveste... ciudat de normala!" - Miercuri, 22 octombrie, ora 18.00

Sursa: Arena
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 12:25
6 citiri
"O poveste... ciudat de normala!" - un spectacol local semnat HappyLand

22 octombrie 2025,
Ora 18:00 |
Sala de spectacole "Barbu Stirbei", Calarasi

Un spectacol plin de emotie, dans si umor, dedicat copiilor si parintilor.

Veti descoperi povestea Verei, o fetita ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Sorin Grindeanu: Am renuntat la ideea de partid progresist
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a propus luni, la Consiliul Politic National, ...
Indicii ROBOR au scazut la minimul ultimelor cinci luni
La scurt timp dupa primul tur al alegerilor prezidentiale din luna mai, investitorii straini au ...
Congresul PSD, programat pe 7 noiembrie
Congresul PSD in care urmeaza sa fie aleasa conducerea partidului va avea loc pe 7 noiembrie, a ...
ActualitateBusinessSportLife Show