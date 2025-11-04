Editeaza

CJCC | RAOUL - Turneu National "ASTA E! " - Vineri, 28 noiembrie, ora 19.00

Sursa: Arena
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 14:30
Sala Barbu Stirbei va gazdui vineri, 28 noiembrie, de la ora 19.00, concertul "ASTA E!", sustinut la Calarasi de RAOUL, in cadrul unui Turneu National.

"ASTA E!" RAOUL IN TURNEU - un titlu simplu, dar plin de viata. Un concert-confesiune. O seara in care muzica spune ce cuvintele nu pot rosti.

Raoul revine pe scena cu un turneu national intens si emotionant, acompaniat de Balkanic Orchestra - un ansamblu unic, cu sunete balcanice, simfonice si accente pop care transforma ...citește toată știrea

