Exponatul lunii iunie: Pandative Lunula de la Pacuiul lui Soare

Muzeul Dunarii de Jos Calarasi, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, va prezinta ca exponat al lunii iunie, o mini colectie de pandantive tip lunula descoperite la Pacuiul lui Soare.Aflat in partea de nord est a insulei, in dreptul dealului Dervent, la granita dintre Constanta si Calarasi, situl arheologic este cercetat inca din anul 1956.Cunoscute inca din epoca bronzului, lunulele fac parte dintr-o categorie de podoabe mult raspandite in timp si spatiu. ... citeste toata stirea