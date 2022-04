Invitatie la teatru: "Cina de adio" - Marti, 10 mai, ora 19.30

Daca doriti sa radeti cu lacrimi, sa revedeti trei dintre cei mai buni actori ai momentului sau pur si simplu sa aflati cum sa va luati adio de la un prieten, nu ratati super comedia "Cina de adio" in regia lui Razvan Savescu, programata marti, 10 mai, incepand cu ora 19.30, in Sala Barbu Stirbei.Pentru Pierre si Clotilde Lecour, un cuplu de parizieni intelectuali, prietenii, mai ales cei pe care ii ai de mult, nu mai sunt ce erau pe vremuri. Viata te schimba si fiecare evolueaza in felul lui. ... citeste toata stirea