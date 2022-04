Invitatie la teatru: "Gunoierul", marti, 26 aprilie, ora 19.00

Sala Barbu Stirbei va gazdui marti, 26 aprilie, ora 19.00, comedia "Gunoierul". Spectacolul aduce in discutie destinul OMULUI, tot ce se poate spune despre om se afla in gunoi. Un *simplu * gunoier iti poate intoarce viata cu susul in jos. Cate lucruri interesante poti afla despre o persoana pur si simplu cotrobaind prin gunoiul sau menajer?Spune-mi ce arunci la gunoi ca sa iti spun cine esti - proverb nou. La finalul unei zile obositoare, Domnul mai are o sarcina de indeplinit: sa arunce ... citeste toata stirea