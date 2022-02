Itinerare expozitie SEISMOGRAF '77 - Represiune si detentie politica 1977 - 1989, organizata de MOCR in parteneriat cu Muzeul Municipal Calarasi

Muzeul Ororilor Comunismului in Romania impreuna cu Muzeul Municipal Calarasi din cadrul Primariei Municipiului Calarasi, va invita la vernisajul expozitiei SEISMOGRAF '77 - Represiune si detentie politica 1977 - 1989, sambata 12 februarie, la ora 11:00, la sediul Muzeului Municipal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5 (Primaria Veche).Expozitia va fi deschisa publicului in intervalul orar al muzeului, 09:00 - 17:00, in perioada 12 februarie 2022 - 30 aprilie 2022. Pentru acces se vor respecta ... citeste toata stirea