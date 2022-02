Lansare de carte, joi, 24 februarie, in sala Perspective a Bibliotecii Judetene Alexandru Odobescu

Biblioteca Judeteana ''Alexandru Odobescu'' din Calarasi va gazdui un eveniment cultural, organizat cu sprijinul Consiliului Judetean Calarasi, prilejuit de aparitia volumelor GRILAJUL DIN FEREASTRA si O VARA CAT O VIAEsA, volume ale autorului Dan Bituica, calarasean de 20 de ani prin adoptie, autor al altor doua volume care au vazut lumina tiparului in ultimii doi ani: Cantecul lacului - decembrie 2020 si In zori, sa ma ierti! - februarie, 2021. "Imi place sa scriu si sa cred ca am povesti ... citeste toata stirea