Mari personalitati calarasene - Ion Ivan Roncea, muzicolog

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, prezinta publicului, in cadrul proiectului "MARI PERSONALITAEsI CALARASENE" Personalitatea lunii ianuarie - ION IVAN RONCEA - muzicolog.S-a nascut la 27 ianuarie 1947, comuna Frumusani, judetul Calarasi. Studii: Scoala elementara in comuna natala (1954-1958); Liceul de muzica "Dinu Lipatti" din Bucuresti (1958-1966); licentiat al Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti (1966-1971); ... citeste toata stirea