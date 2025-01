MDJ | Atelier de caligrafie: 21 - 23 ianuarie 2025

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, organizeaza, in cadrul proiectului "Atelierele Muzeului", in perioada 21-23 ianuarie a.c.La acest atelier, dedicat Micii Uniri, ii invitam sa participe pe toti cei interesati sa sarbatoreasca impreuna cu noi cei 166 de ani care s-au scurs de la marele eveniment. Vom scrie caligrafic, cu toc si penita, ... citește toată știrea