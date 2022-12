MDJ | Atelier dedicat sarbatorilor de iarna

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, organizeaza, in cadrul proiectului "Atelierele Muzeului", in perioada 14-16 decembrie a.c., un atelier dedicat sarbatorilor de iarna.Asa cum obisnuieste de mai multi ani, Muzeul Dunarii de Jos invita calarasenii interesati sa participe, in preajma Sarbatorii Nasterii Domnului, la un atelier dedicat, poate, celei mai asteptate sarbatori din an, ... citeste toata stirea