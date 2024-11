MDJ | Atelier dedicat Zilei Nationale a Romaniei

Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, organizeaza, in cadrul proiectului "Atelierele Muzeului", in perioada 27-29 noiembrie a.c., un atelier dedicat Zilei Nationale a Romaniei.Nu am putea sarbatori un eveniment de asemenea insemnatate, precum Ziua Romaniei, fara sa-i dedicam o activitate specifica. Astfel, invitam toti copiii interesati ... citește toată știrea