Muzeul Dunarii de Jos, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Calarasi, organizeaza, in cadrul proiectului "Atelierele Muzeului", in perioada 18-20 ianuarie a.c., un atelier de caligrafie dedicat Zilei Unirii.Astfel, Muzeul Dunarii de Jos invita calarasenii interesati sa participe, in preajma aniversarii a 164 de ani de la infaptuirea Micii Uniri, la un atelier in cadrul caruia ... citeste toata stirea